Fortitudo, occhi su Burnell e Campogrande

La Fortitudo continua a sondare il mercato per regalare a Sacchetti la migliore rosa possibile per la prossima stagione. Al momento sui radar della Effe sembra esserci Jason Burnell, ala in forza a Cantù lo scorso anno. Per lui quest’anno 11.7 punti e 5.2 rimbalzi di media, tirando col 62% da due e il 34% da tre. C’è però la concorrenza di Sassari da battere. I sardi perderanno Dyshawn Pierre, direzione Eurolega e potrebbero rimpiazzarlo proprio con Burnell.

Nel frattempo si continua a lavorare anche sul mercato degli italiani. Dopo aver ottenuto il sì di Gherardo Sabatini, si attende solo l’ufficialità, gli occhi della Effe si sarebbero spostati su Luca Campogrande. Quello dell’esterno romano sarebbe un altro ritorno in casa biancoblu, dopo averci già giocato dal 2015 al 2017. Il giocatore piace molto a Sacchetti e potrebbe essere il nuovo obiettivo per il mercato biancoblu.

Fonte: Repubblica e Corriere dello Sport Stadio.