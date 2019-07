Fortitudo: obiettivo 5000 tessere e Daniel

È ufficialmente iniziata la campagna abbonamenti Fortitudo, l’obiettivo è riconfermare le 5000 tessere della passata stagione nonostante il cospicuo caro prezzi, con la prelazione per gli ex abbonati che durerà fino a fine agosto. Quest’estate saranno due i punti cui sarà possibile rinnovare la propria tessera: il Fortitudo point in via San Felice e lo store a Casa Fortitudo a Castelmaggiore.

Nel frattempo sul punto di vista mercato poche novità, con i biancoblu che insistono per Ed Daniel, il centro americano è sempre più vicino al ritorno, con il giocatore che sembra volere fortemente il ritorno a Bologna e sembra pronto anche a rinunciare ad uno stipendio più elevato per vestire nuovamente la casacca della Effe. Sul fronte italiani si continua a trattare con Carlos Delfino, ma la distanza tra le parti resta ancora difficile da colmare. Sul fronte uscite Roma sembra interessata a Giovanni Pini e sarebbe pronta a muovere passi in avanti per portarlo nella capitale.

Lo riporta il Resto del Carlino