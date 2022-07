Fortitudo, no di Esposito: Caja di nuovo favorito

Vincenzo Esposito ha declinato la proposta e non sarà nuovo coach, così il club deve immediatamente muoversi sul mercato per sondare piste alternative. Per Redazione Bologna Basket, sarebbe tornato in auge il nome di Attilio Caja, accostato concretamente alla Effe qualche settimana fa prima che montasse la pista Esposito. Ora sarebbe Caja il favorito nella lista di nomi.