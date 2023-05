Fortitudo, Muratori: “Vendo, ma a chi dico io”

Gianluca Muratori pronto a vendere la Effe, ma alle sue condizioni. In una intervista a E'Tv con Jack Bonora, l'attuale proprietario ha tracciato la linea, con l'intenzione di vendere entro giugno il club a un gruppo di imprenditori che conosca bene la realtà fortitudina. No invece alla cessione al gruppo Gentilini di Flats service

“Vendo la Fortitudo ma a chi dico io. Spero a metà giugno. C'è un gruppo di imprenditori bolognesi con storia fortitudina con cui stiamo trattando, anche se sarei contento se Gentilini si unisse a loro", le parole di Muratori. Il gruppo ha dunque deciso di vendere e continuare a fare da sponsor: "Il problema non è di soldi ma dare la Fortitudo a persone che sappiano cos’è e conoscano le dinamiche gestione di un club complicato". Le cifre? Il valore a bilancio è di 3 milioni "da cui toglierne circa 1.5 che ho impegnato per i pregressi e continuerei a garantire come sponsor", si legge su Repubblica. Dure invece le parole su coach Dalmonte, esonerato prima dei playoff: "Ha scelto la squadra e in un mese ha speso il budget di un anno, uno dei più generosi della A2, poi a novembre già chiedeva cambi e innesti. E guardate che roster, c’è gente che lotterebbe per i playoff di A".