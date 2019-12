Fortitudo, Martino: “Sarà un piacere affrontare Pozzecco”

Dopo la bella vittoria con Trento per la Effe una delle sfide più dure. Di fronte lo spauracchio Sassari dell’ex Gianmarco Pozzecco. Le parole di Antimo Martino alla vigilia della sfida:

“Credo che per noi preparare la partita mentalmente sarà semplice, avremo di fronte una delle squadre più forti del campionato – ha affermato – Giocano una grande qualità di basket, secondo le statistiche sono la migliore difesa del campionato e hanno grandi percentuali in area. Poi gli italiani stanno facendo benissimo e le recenti partite dimostrano il loro livello. Poz? Mi farà piacere incontrarlo. Ci siamo visti a Las Vegas e mi ha fatto i complimenti per la promozione. Allena secondo i suoi principi e lo incontrerò volentieri”.