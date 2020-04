Fortitudo, Martino: “C’è amarezza, ma è stata una stagione bellissima”

C’è ovviamente amarezza anche in Fortitudo per questa stagione terminata in anticipo, ma evidentemente le condizioni non lasciavano scelta. Di questo e di altro ha parlato il coach Antimo Martino al Corriere di Bologna:

“C’è sicuramente amarezza, la notizia era nell’aria ma quando arriva ufficialmente è sempre uno schiaffo – ha affermato – E’ passato un mese dall’ultima volta che ho visto i ragazzi e ora organizzeremo un saluto online per tutti. E’ giusto salutare e ringraziare la squadra per quanto fatto”.