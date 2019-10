Fortitudo, Leunen torna in gruppo, Stephens vola a Scafati

Torna finalmente in gruppo Maarten Leunen. L’ala forte americana è tornata ieri ad allenarsi con i compagni dopo aver osservato due settimane di stop. Finalmente Antimo Martino potrà allenare e schierare per intero la Fortitudo progettata per lui quest’estate. Chi invece non sarà più arruolabile è DeShawn Stephens. Il prodotto dell’Università di San Diego State giunto al termine del suo contratto con la Effe, ha appena firmato con Scafati, l’ufficialità è arrivata pochi minuti fa..

Nel frattempo la Fortitudo è pronta ad inaugurare un nuovo negozio ufficiale. Nella giornata di domani infatti, tutti i giocatori dell’Aquila saranno presenti allo Shopville Granreno, a Casalecchio di Reno, per l’inaugurazione del nuovo Fortitudo Temporary Store. Per tutti i tifosi interessati, la festa inizierà alle ore 18:00.