Fortitudo, Leunen in partenza per gli USA

Dopo Jerome Dyson, un altro giocatore della Fortitudo lascerà l’Italia per tornare dalla sua famiglia. Maarten Leunen infatti tornerà dai propri cari negli States. Si attende ancora l’annuncio ufficiale della società riguardo la partenza dell’esterno.

Nel frattempo la società ha ufficialmente posticipato il riavvio degli allenamenti, inizialmente programmati per oggi. Come suggerito infatti dai medici sportivi italiani, la Effe ha deciso di programmare per il 3 aprile la data di riavvio degli allenamenti.

Buone notizie intanto per l’ex biancoblu Matteo Malaventura. Il 41enne aveva contratto il Coronavirus ed era stato ricoverato in ospedale con problemi respiratori. Ieri Malaventura è stato dimesso ed è potuto tornare a casa dai propri cari.