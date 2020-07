Fortitudo – La BCL si giocherà anche a porte chiuse

In attesa di conoscere il futuro della competizione cestistica in Italia, si cominciano a muovere i primi passi della ripartenza almeno a livello. Secondo quanto scrive il Resto del Carlino infatti, la Fortitudo può già dare per certi gli impegni in Basketball Champions League. La FIBA ha fatto sapere che la competizione si giocherà anche se si dovesse organizzare l’incontro a porte chiuse.

Mentre in Italia il dibattito tra ripresa anche a porte chiuse o posticipo del campionato per poter utilizzare gli impianti almeno a capienza ridotta, in Europa si è deciso di non attendere. Le Effe infatti è adesso certa che almeno il 13 ottobre, si inaugurerà la prossima stagione con la sfida di BCL contro Cholet all’Unipol Arena. Che i tifosi possano o meno entrare.