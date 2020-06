Fortitudo – Kyzlink vicino, Johnson se non arriva Horton

Momenti decisivi per la Fortitudo per portare a termine l’operazione Tomas Kyzlink. L’esterno ceco è considerato la prima opzione per completare le rotazioni sugli esterni. Secondo SB Daily, sarebbe ad un passo la chiusura dell’operazione. Più lenti invece i tempi per Ken Horton, Brescia potrebbe lasciar andare il giocatore in caso di arrivo di Burns, al momento però non si sblocca la situazione.

Individuata nel frattempo l’alternativa se Horton non dovesse arrivare, per Repubblica si tratta di Justin Johnson, esterno classe ’96 lo scorso anno a Pistoia. Per lui in Toscana lo scorso anno 13,4 punti di media con 6,9 rimbalzi di media a partita.

In uscita invece resta calda la pista che porta Daniele Cinciarini a Ravenna, mentre Napoli sogna Maarten Leunen per raggiungere la promozione in LBA. Al momento la Effe lavora con i giocatori per trovare una risoluzione ai rispettivi contratti.