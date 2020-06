Fortitudo – Ken Horton per completare il mercato stranieri

Dopo la presentazione del tecnico Meo Sacchetti e della futura Casa Fortitudo, torna in fermento il mercato biancoblu. Secondo quanto scrive SB Daily, la Effe sarebbe in procinto di chiudere la trattative per l’ingaggio di Ken Horton, lo scorso anno a Brescia. Dopo aver perso Burnell a favore di Sassari e vista l’alta richiesta economica di Stone, i bolognesi avrebbero virato forte sull’ex Leonessa.

Horton sarebbe il profilo di esperienza e soprattutto capace di grande continuità sotto i tabelloni che la Effe starebbe cercando. Per lui l’anno scorso poco più di 11 punti di media con 5 rimbalzi tra Eurocup e Serie A. Nel frattempo i biancoblu lavorano anche con Henry Sims per trattenere il centrale un’altra stagione a Bologna. Il giocatore ha una clausola di uscita dal contratto a suo favore da esercitare entro il 15 luglio.