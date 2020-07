Fortitudo – James Woodard per il ruolo di cambio degli esterni

Ufficializzato l’ingaggio di Ethan Happ, ora la Fortitudo può cominciare a cercare un giocatore nel ruolo di cambio degli esterni. Alla Effe infatti manca solo un giocatore che possa dare il cambio a Banks e Aradori per completare il roster della prossima stagione.

Sfumata l’ipotesi Tomas Kyzlink che ha firmato a Reggio Emilia per l’ex coach biancoblu Antimo Martino, l’ultimo nome accostato all’Aquila è quello di James Woodard. Il 24enne ex Università di Tulsa giocava lo scorso anno a Bayreuth, squadra dove la Effe ha prelevato Kassius Robertson lo scorso anno. Il giocatore ha sulle spalle già diversi anni di esperienza in Europa, con esperienze oltre a quella in Germania dello scorso anno, in Lituania, Macedonia e Francia. Per lui lo scorso anno anche campo in FIBA Europe Cup, con 13,3 punti segnati e 2,7 assist di media a partita.