Fortitudo – Ipotesi Travis Diener per chiudere il roster

Quando la Effe annunciò Sacchetti come nuovo head coach, in molti si chiesero quanti talenti potessero decidere di migrare da Cremona a Bologna per seguire l’allenatore. La leggenda del basket nostrano Travis Diener, commentò questo scenario di mercato dicendo: “Se Meo mi dovesse volere a Bologna è chiaro che sarebbe difficile per me dirgli di no”. Un commento che ha di fatto aperto uno scenario di mercato.

Scenario che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Secondo quanto scrive SB Daily infatti, la Effe potrebbe aver identificato nel giocatore 38enne l’ultimo tassello per chiudere il mercato. Gli ostacoli alla buona riuscita dell’operazione potrebbero essere di tipo economico, dato che Diener costa parecchio di più rispetto al budget che la Effe intende usare per l’ultimo giocatore oltre alla coppa europea. L’impegno in Europa potrebbe infatti essere difficilmente sostenibile dal play di Fond Du Lac. Le parti potrebbero aggiornarsi nelle prossime ore, l’interesse è vivo e concreto.