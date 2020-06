Fortitudo – Ipotesi Tomas Kyzlink

Nuovo nome di mercato accostato alla Fortitudo. Secondo quanto scrive infatti la Prealpina, i biancoblu potrebbero essere interessati a Tomas Kyzlink. Il giocatore lo scorso anno in forza a Roma diventerebbe il jolly sugli esterni come ricambio per Banks e Aradori.

Il giocatore della Nazionale della Repubblica Ceca è reduce da un’ottima stagione di LBA, dove ha potuto rilanciare le proprie quote dopo tante panchine a Venezia. Per lui quest’anno 12,7 punti ad allacciata di scarpe, oltre a 4 rimbalzi e 2,2 assist in 31′ di impiego a partita. Dal campo ha tirato col 61% con un discreto 36% da tre punti.