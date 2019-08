Fortitudo, in mille alla presentazione, trovato anche lo sponsor

Presentazione

Bagno di folla nella giornata di ieri per la Fortitudo. Erano più di mille i tifosi che hanno preso d’assalto piazza Azzarita per assistere all’inaugurazione della nuova stagione biancoblu. I soli assenti nella giornata di ieri erano Sims e l’ala titolare che andrà a completare il mercato. Nel frattempo la Effe ha concluso con Pompea l’accordo di sponsorizzazione per la prossima stagione, un accordo attorno ai 400mila euro.

Si sono espressi in merito alla prossima stagione tutti i protagonisti della nuova Fortitudo, a cominciare da Coach Martino, impaziente di guidare questa squadra: “Si parte con un profilo basso, ma questo non vuol dire essere ambiziosi, una volta raggiunta la salvezza”. Anche Leunen e Stipcevic, i leader in campo dell’Aquila hanno avuto parole per il tifo fortitudino: “Conosco la A alla perfezione, cercherò di essere un leader” le parole dell’americano. Lancia invece il guanto di sfida il play croato, esaltato anche dalla sfida in cabina di regia col serbo Teodosic: “Devo essere una guida per i compagni, serviranno calma e idee giuste. Il derby? Non è solo una partita tra due squadre, ma tra due nazioni.”