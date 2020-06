Fortitudo, in arrivo Leonardo Totè, sogno Adrian Banks?

Leonardo Totè è il secondo acquisto della Fortitudo. Dopo Gherardo Sabatini, anche il lungo in uscita da Pesaro si unisce al roster biancoblu. Secondo alcuni retroscena, il giocatore sarebbe stato scelto personalmente da Meo Sacchetti dopo il rifiuto di Tessitori per accasarsi alla Virtus. L’accordo non è ancora ufficiale, si starebbe infatti ancora discutendo della durata dell’accordo. Totè è centro di 210 centimetri cresciuto nelle giovanili di Verona e Venezia reduce dalla prima stagione di Serie A con la maglia della VL. Per lui 9.5 punti e 6 rimbalzi di media, con il 65% da due.

Il mercato della Effe non sembra però ancora pronto a fermarsi. Secondo Sportando infatti, dopo l’ingaggio di Totè, i biancoblu potrebbero cercare un esterno americano e il sogno è Adrian Banks. La guardia l’anno scorso in forza a Brindisi, capocannoniere del campionato, potrebbe restare in Italia e la Fortitudo sarebbe pronta ad andare all-in sul giocatore.