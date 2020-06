Fortitudo, il punto sul mercato

Nonostante la calma apparente, la Fortitudo è tra i club più attivi sul mercato della Serie A cestistica. I biancoblu dopo il colpo Banks, puntano a coprire il ruolo di ala forte e sfumata la pista che portava a Ken Horton, l’obiettivo numero uno è Todd Withers. Il giocatore di Greensboro è la scommessa biancoblu per il ruolo di ala grande. Alto 2,03 è considerato un prospetto dalle potenzialità enormi, il cui percorso di crescita va seguito passo. Tra gli addetti ai lavori si parla anche di un futuro in NBA. Per lui lo scorso anno in G-League 10,7 punti e 5 rimbalzi con la maglia dei Gran Rapids Drive (squadra affiliata ai Detroit Pistons).

L’ultimo ruolo che i biancoblu dovranno ricoprire, dopo l’ingaggio di un quattro, resta quello del cambio degli esterni. Anche in questo caso l’ipotesi è quella di un giocatore dalle spiccate doti offensive. Sfumata la pista Kyzlink, ufficializzato oggi da Reggio Emilia, si punta Jared Wilson-Frame. Guardia americana di 1,96 cm per 100 chili capace lo scorso anno di mettere a referto 16,2 punti e 2,9 rimbalzi con 1,8 assist con la maglia del Limburg United (Belgio).

Fonte: Stadio.