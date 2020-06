Fortitudo, il mercato dopo Banks

Con l’arrivo di Adrian Banks, la Fortitudo ha chiuso un vero colpo da 90. Ora il mercato biancoblu si sposta alla ricerca di giovani italiani per completare il 3+7, mentre per l’ultimo spot da americano si cerca un ala grande con esperienza in Italia. Per il profilo straniero si guarda ancora a Brindisi, precisamente a Tyler Stone, che l’anno scorso ha messo a referto 14 punti e 7 rimbalzi a partita. Occhio anche alla situazione di Sims, con il giocatore che nei prossimi giorni deciderà se restare o meno a Bologna.

Sul fronte italiani il primo obiettivo resta Giordano Bortolani come backup nel ruolo di guardia. Il giocatore probabilmente verrà blindato da Milano e poi girato in prestito, la Effe tra le prime in fila per il classe 2000. Nel mirino biancoblu restano anche Nicola Akele e Davide Alviti, probabili in uscita rispettivamente da Cremona e Treviso.