Fortitudo, il derby potrebbe essere l’ultima partita di Cusin

La Fortitudo sta continuando a preparare il derby di domenica che probabilmente vedrà out Aradori, Fantinelli e Happ.

Tra i nuovi innesti nel roster per allungare le rotazioni, la Fortitudo ha firmato a gettone Marco Cusin. Il centro domenica potrebbe disputare la sua ultima partita con la Effe dato che il contratto è a scadenza, ma non è detto che la dirigenza e l’allenatore non stiano pensando a confermarlo data la sua esperienza in un momento delicato con la Effe in fondo alla classifica. In quel caso si renderebbe necessario trovare una sistemazione a Totè.

Fonte Resto del Carlino.