Fortitudo – Horton e Mian i prossimi obiettivi

Dopo la presentazione di Sacchetti ora la Fortitudo può concentrare tutte le sue energie sul mercato. I primi nomi sul taccuino biancoblu restano quelli di Ken Horton e Fabio Mian. Per il primo non è da escludere l’opzione di una permanenza a Brescia. Alternative al momento per gli stranieri non sembrano essere note: Saunders si sta di fatto allontanando dall’orbita biancoblu.

Sul piano italiani anche Alviti sembra diretto verso lidi lontani da quello fortitudino, mentre tiene banco la questione rescissione per Andrea Cinciarini. Al giocatore infatti non dispiacerebbe restare a Bologna e potrebbe spingere per giocarsi le sue carte di fronte a Sacchetti. Più probabile invece la rescissione consensuale per Leunen che potrebbe tronare negli USA.

Fonte: il Resto del Carlino e il Corriere dello Sport Stadio.