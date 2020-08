Fortitudo – Happ atteso oggi a Bologna

Ethan Happ è atteso oggi a Bologna. Il giocatore che sostituirà Henry Sims è l’ultimo mancante all’appello di coach Sacchetti. Sono stati dunque risolti i problemi burocratici riguardanti il visto che ne rallentavano l’approdo in maglia biancoblu. Happ, come tutti i giocatori arrivati dagli States dovrà sottoporsi al periodo obbligatorio di quarantena, motivo per cui quasi sicuramente salterà l’esordio in Supercoppa contro Reggio Emilia.

Nel frattempo è previsto per oggi il primo test per la Fortitudo: oggi andrà infatti in scena al Taliercio uno scrimmage contro i campioni d’Italia in carica di Venezia. Sacchetti avrà a disposizione tutti i giocatori italiani insieme a Todd Withers, out invece Banks e Fletcher che stanno ancora osservando il periodo d’isolamento fiduciario a casa.