Fortitudo – Giuliante: “La cosa migliore sarebbe fare piazza pulita”

L’intervento di Mario Giuliante a “Pomeriggio Rossoblù”, su Radio Nettuno Bologna Uno, in merito alla retrocessione Fortitudo:

"Ora è un po’ tutto fermo. Si sta capendo ora la situazione del debito, dai giornali dovrebbe andare a buon fine, vedremo come trovare l’accordo con l’agenzia delle entrate entro fine mese, scadenza entro la quale eventuali acquirenti potrebbero rilevare la società. Da capire con quali giocatori ripartire in A2. Il presidente Melloni ha detto che a inizio giugno ci sarà un incontro con l’obiettivo costruire il futuro della F.

Fossi io a decidere sarei aperto a tutte le situazioni. Chiaro che loro si sono dati un tempo per sondare il terreno. Non credo che passato questo periodo dopo accada qualcosa. Dovesse accadere un “miracolo”, ovvero che qualcuno compri la società, non penso che gli si chiuda la porta. Ora si cerca di capire quale sarà il futuro che costruiranno".