Fortitudo – Galbiati nome per la panchina

Gli aggiornamenti di casa Fortitudo

Antimo Martino sembra promesso sposo a Forlì, la Effe attende di accordarsi per la risoluzione con il coach, come riporta Repubblica. Per quanto riguarda la sostituzione il nome più vicino sembra quello di Galbiati, retrocesso a Cremona, con Pianigiani che avrebbe avanzato richieste economiche troppo elevate. Per quanto riguarda il roster, Fantinelli dovrebbe restare in A2 mentre non sarebbe più così scontata la permanenza di Aradori.