Fortitudo, Dyson negli States, tornerà in Italia il 23 marzo

È già rientrato negli States Jerome Dyson. A renderlo noto è lo stesso club biancoblu, specificando che il giocatore tornerà il 23 marzo, giorno al momento stabilito per la ripresa degli allenamenti fortitudini. A oggi la circolazione in entrata e in uscita dagli USA non è bloccata agli americani, ma solo alle persone di nazionalità europea. Al giocatore è stato consegnato un programma di lavoro personalizzato da seguire mentre si ritrova a casa.

Nel frattempo sta raccogliendo un grande successo la campagna ideata dalla Effe #insiemesiamopiùforti. Nella giornata di ieri le magliette vendute sono state 260, per un totale di 3900€ raccolti. Questi fondi saranno utilizzati per finanziare diversi progetti che verranno definiti, una volta terminata l’emergenza legata al Coronavirus. Le iniziative sostenute non devono necessariamente essere legate allo sport, ma devono rispondere a una precisa richiesta delle categorie più deboli.

Fonte: il Resto del Carlino.