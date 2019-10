Fortitudo, domenica l’ultima di Stephens

Finirà domenica l’avventura in biancoblu di DeShawn Stephens. Tra 2 giorni infatti il match contro Pistoia sarà l’ultimo tra le fila delle Fortitudo per il lungo americano, arrivato per sostituire l’infortunato Sims. Dopo le prime dichiarazioni della dirigenza fortitudina che aprivano ad una possibile estensione, questa ipotesi è stata definitivamente scartata. Nel futuro di Stephens si vede Cremona, dove in una situazione simile a quella vissuta a Bologna, andrà a sostituire l’infortunato Tiby alla corte di coach Sacchetti.

Domenica per la Effe si cercherà di ripartire da cosa non ha funzionato a Roma, per abbattere Pistoia, fanalino di coda del campionato. In assenza di Leunen, Sims aiuterà Stephens e Daniel a dare sostanza al reparto dei lunghi, portando a casa una discreta quota rimbalzi. Da notare se il fattore campo, continuerà ad essere rilevante, con i biancoblu ancora imbattuti al Paladozza.