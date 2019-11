Fortitudo, domenica la prima di sempre contro Cremona

Saranno due squadre molto differenti quelle in campo domenica a Cremona. Il sole e la luna a confronto: una Effe sopra le aspettative sfida una Vanoli in crisi di risultati terzultima. Due allenatori agli antipodi: Martino al debutto in A, sfida l’attuale ct della Nazionale, già vincitore dello scudetto con Sassari, Meo Sacchetti. L’allenatore fortitudino predilige un gioco attento e fa dell’attenzione su entrambe le metà campo, con scelte sempre accorte, la sua forza. Dall’altra parte del campo le squadre di Sacchetti esaltano i singoli e lasciano spazio ai talenti migliori di brillare.

Tra le due squadre nessun precedente in Serie A, prima assoluta. Sacchetti da parte sua ha già affrontato 3 volte la Fortitudo, quando sedeva sulla panchina di Capo d’Orlando, ottenendo una vittoria nella stagione 2007-08. Centrando una vittoria Sacchetti raggiungerebbe Pancotto in testa alla classifica degli allenatori più vincenti di Cremona con 43 vittorie. Per Martino una vittoria sarebbe fondamentale, visto il record negativo in trasferta e la caduta del Paladozza la scorsa giornata.