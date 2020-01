Fortitudo, domani la sfida a Pesaro per continuare a volare

Dopo aver centrato la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, torna in campo la Fortitudo. I biancoblu saranno protagonisti di uno dei due anticipi di campionato, partita che si giocherà nel fortino del Paladozza. Ad attendere la Effe c’è Pesaro, fanalino di coda del campionato, ancora incapace di ottenere una vittoria in campionato. Sulla carta un match assolutamente alla portata della squadra di Martino.

All’andata l’Aquila si impose sui padroni di casa per 72-80. Nei precedenti incontri a Bologna i biancoblu si sono imposti per 28 volte, contro le 11 vittorie pesaresi. Il conto totale delle sfide vede la Fortitudo avanti 43 vittorie a 40. Prima sfida invece tra i due allenatori in Serie A. Sacco che ha già affrontato i bolognesi in carriera, vincendo tre volte a fronte di dieci sfide. Una vittoria permetterebbe alla Fortitudo di agganciare Milano al quarto posta, a quota 20 punti.