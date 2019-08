Fortitudo, domani la prima amichevole al torneo di Cervia

Si leverà domani il sipario sulla nuova stagione della Fortitudo. I biancoblu infatti affronteranno Roseto nel Torneo Città di Cervia, quadrangolare che vedrà in campo anche Ravenna e gli svizzeri di Massagno. La partità si giocherà nel palasport della città romagnola. Questa sarà la prima occasione per coach Martino di vedere in campo la nuova Effe.

La Fortitudo sarà priva di Fantinelli (che sta recuperando dall’infortunio alla mano sinistra), presenti invece tutti gli altri, i vecchi e i nuovi. I biancoblu scenderanno in campo con la consapevolezza di aver ancora spazio per lavorare in vista dell’avvio del campionato.

Ecco il programma dettagliato del troneo: Venerdì 30 agosto, ore 19:00 Basket Ravenna – SAM Basket Massagno, ore 21:00 Fortitudo Pompea – Roseto Sharks. Sabato 31 agosto, ore 18:30 finale 3′-4′ posto, ore 20:30 finale 1′-2′ posto.

I biglietti, dal costo di 10 euro a persona per ciascuna giornata, saranno acquistabili presso l’impianto sportivo. I biglietti danno la possibilità di assistere ad entrambe le partite di giornata, i bambini al di sotto dei 10 anni, potranno invece accedere gratuitamente.