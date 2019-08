Fortitudo, domani a Lizzano in Belvedere

Nella giornata di domani la Fortitudo partirà per Lizzano in Belvedere, dove inizierà la seconda parte della propria preparazione. I biancoblu non avranno Aradori, impegnato con la Nazionale, e aspettano ancora Henry Sims che dovrebbe raggiungere i compagni a breve. Il ritiro sui colli bolognesi durerà fino al 23 di agosto.

I biancoblu sono già al lavoro da una settimana nella palestra Furla, dove agli ordini di Antimo Martino stanno cominciando a conoscersi. Il ritorno in Serie A è molto sentito e l’inserimento di Aradori fa sognare il popolo della Effe. Anche Fantinelli sta bruciando le tappe della propria riabilitazione. Il play potrebbe già a Lizzano cominciare a lavorare con il pallone e riunirsi al gruppo in tempi brevi. Lo riporta il Resto del Carlino.