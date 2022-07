Fortitudo – Di Pisa nuovo presidente

Consorzio Club Fortitudo comunica che, nel pomeriggio odierno, si è tenuto il CDA di Fortitudo Pallacanestro che ha, intanto, preso atto delle dimissioni del Presidente Christian Pavani. Consorzio Club Fortitudo intende ringraziare Christian Pavani per questi 9 anni trascorsi insieme (5 dei quali da Presidente), ottenendo indubbie soddisfazioni e riportando la Fortitudo in serie A, prima delle ultime due annate molto sfortunate. Il nostro sodalizio augura a Christian le migliori fortune professionali per il futuro. Contestualmente, nell’ambito dell’avviato e annunciato rinnovamento della Società Fortitudo Pallacanestro Bologna 103, Il Consorzio Club annuncia che è stato costituito il nuovo CDA di Fortitudo Pallacanestro, il cui nuovo Presidente sarà Valentino Di Pisa, mentre i Consiglieri saranno Luca Corazza e Federico Pecora. Valentino Di Pisa, 64 enne imprenditore bolognese e tifoso Fortitudo di vecchia data, ricopre attualmente le cariche di Presidente di Fedagromercati, oltreché Presidente di FANEP e Vice Presidente di Ascom.