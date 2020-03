Fortitudo, Daniel e Mancinelli ai box

Brutte notizie in casa Fortitudo che nella giornata in cui la Lega Basket ha confermato le partite del weekend, perde due importanti pedine. Oggi i biancoblu hanno infatti seguito l’allenamento a ranghi ridotti, orfani di Mancinelli e Daniel. Per l’italiano si trascinano ancora i problemi all’adduttore, riscontrati qualche giorno fa. L’americano invece si è fermato per una lieve influenza, con problemi alle tonsille.

Pessime notizie per Antimo Martino che nel fine settimana dovrà andare a Brescia a sfidare la Leonessa. Lombardi che sono stati fino a qui la vera rivelazione del campionato di A, dove attualmente navigano al terzo posto, a pari punti con Milano. Brescia che è stato, insieme a Pesaro, una delle due squadre a vincere al Paladozza, a simboleggiare ulteriormente il valore della formazione bresciana.