Fortitudo – Dalmonte nuovo coach

Dopo il no di Attilio Caja, la Fortitudo ha trovato il suo nuovo coach per la prossima stagione.

Torna in Effe Luca Dalmonte, fondamentale della salvezza 2021 e poi sostituito per far posto a Jasmin Repesa, una scelta forse infelice. Dalmonte torna con lo scopo di ricostruire tecnicamente il club dopo l'iscrizione in A2 e i diversi rifiuti ricevuti sia sulla carica di presidente che su quella di coach.