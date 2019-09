Fortitudo, corsa al tesseramento di Stephens

Per sei settimane sarà DeShawn Stephens il centro della Fortitudo. Il giocatore ha firmato un contratto con opzione fino a fine stagione. Il suo tesseramento non è stato però ancora completato. La Effe conta di poterlo schierare già martedì a Pesaro per la prima di campionato. Inizia infatti la corsa al tesseramento, che andrà completato entro oggi, per poter avere l’americano a disposizione da subito.

Intanto, come riporta il Resto del Carlino, nella giornata di ieri l’Aquila ha giocato uno scrimmage contro Pistoia, perdendo per 102-100. Una squadra quella bolognese che si conferma molto propensa all’attacco. “Abbiamo avuto un buon inizio e poi ci siamo mantenuti in vantaggio fino a quando non abbiamo avuto un calo fisico. Da un lato preoccupa perché bisogna sempre lavorare per chiudere le partite, dall’altra la preoccupazione è relativa perché abbiamo fermato Daniel e Leunen in maniera precauzionale.” Queste le parole di coach Antimo Martino al termine della sfida con i toscani.