Fortitudo, contro Roma il Paladozza è un fortino

Se il Bologna calcio è a Roma a sfidare i giallorossi, nel pianeta della palla a spicchi sono i capitolini a venire in Emilia. Domani andrà infatti in scena al Paladozza Fortitudo Bologna contro Virtus Roma. Nei precedenti a Bologna è un monologo biancoblu con 28 vittorie su 37 partite giocate. Anche se a portare a casa gli ultimi due incontri giocati al Paladozza sono stati proprio i romani.

Il totale delle sfide tra le due squadre conta 41 successi per i bolognesi contro i 34 dei romani. La formazione capitolina ha però un trend molto positivo, avendo vinto gli ultimi 6 incontri disputati tra le due squadre. Una sfida molto importante per entrambe le squadre. La Effe deve allungare per mantenere le posizioni da playoff, in una classifica davvero corta. Roma invece è ad appena due lunghezze dalla zona clada e vuole vincere per allontanare lo spettro della retrocessione.