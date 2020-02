Fortitudo, clausola su Dyson legata alle prestazioni del giocatore

Oggi è sceso per la prima volta in campo con i nuovi compagni Jerome Dyson, ultimo acquisto della Fortitudo. Il giocatore infatti sta preparando il debutto contro Brescia, emergenza Coronavirus permettendo.

Escono invece nuove indiscrezioni sul contratto firmato dall’esterno ex Roma. Infatti, secondo Superbasket, la società Fortitudo avrebbe inserito una clausola di salvaguardia in caso di stop dovuto alle condizioni fisiche del giocatore. La clausola però prevederebbe anche che in caso di buona salute e buone prestazioni, Dyson potrebbe restare a roster anche al momento del rientro di Kassius Robertson.

Questo porterebbe in casa Fortitudo una scelta in più per le rotazioni di Martino. In caso di Playoff il coach potrebbe quindi scegliere di fare modificare i propri interpreti, cambiando a turno uno degli stranieri, con Stipcevic come candidato principe ad entrare in questa ciclo di turnover.