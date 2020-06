Fortitudo, c’è ottimismo sull’ingaggio di Adrian Banks

C’è grande fiducia all’interno dell’ambiente Fortitudo per l’ingaggio di Adrian Banks. I biancoblu hanno messo sul piatto un offerta biennale per il giocatore per battere la concorrenza di Brindisi e di squadre straniere. Al momento attuale, i biancoblu sono considerati i favoriti per ingaggiare l’americano.

La formazione brindisina non ci sta e avrebbe rilanciato con una nuova offerta per l’americano. Secondo SB Daily infatti, Brindisi avrebbe messo sul piatto un triennale per il 34enne di Memphis, con il giocatore che potrebbe chiudere la propria carriera in Puglia. Non sono da sottovalutare però le sirene in arrivo da Israele e Giappone che potrebbero mettere sul piatto un offerta economica ancora più allettante.