Fortitudo – Caja verso il sì con un ruolo alla Messina

Il coach darà una risposta definitiva probabilmente domani, ma c'è aria di matrimonio con un biennale. La Effe, che è in ritardo sulla tabella di marcia ma si è iscritta al campionato, ha proposto a Caja un progetto di due anni e con un budget per la prossima stagione di circa un milione di euro. Repubblica scrive che il ruolo di Caja sarà simile a quello di Messina a Milano, cioè coach e capo delle operazioni sportive. Accanto a Caja sarà confermato Carraretto, mentre come presidente non ci sarà più Pavani, abbandonate anche le piste ex giocatori, ma si andrà con un dirigente tratto dai giri aziendali di Muratori.