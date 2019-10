Fortitudo: situazione biglietti per Varese

Si attendono le disposizioni delle autorità di ordine pubblico per la partita tra Varese e Fortitudo. La questura di Varese ha infatti congelato la prevendita dei biglietti del match di domenica. L’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive si è però espresso a riguardo, consigliando l’uso dei biglietti nominali. Ora come ora, non rimane dunque che attendere la decisione della questura di Varese.

Per quanto riguarda il basket giocato invece la Fortitudo continua a lavorare in gran completo. Gli acciacchi contro cui lotta la squadra sono quelli tipici di inizio stagione, nulla di compromettente. Le due squadre arrivano con due prospettive ben diverse all’incontro. La Fortitudo vuole coltivare il suo inizio sopra le righe, Varese deve invece riscattare una prima in casa pessima. Una vittoria permetterebbe ai neopromossi di continuare a sognare in grande, mentre una sconfitta non sarebbe la fine del mondo, visto che sulla carta è un’ipotesi auspicabile.