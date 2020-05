Fortitudo, arrivano i soldi del bonus italiani

Buone notizie in casa Fortitudo, i biancoblu infatti si sono piazzati quinti nella speciale graduatoria per l’impiego degli italiani. Al primo posto è arrivata, per il secondo anno di fila, Brescia, seguita da Treviso, Trento e Pesaro. Questo, come scrive il Corriere di Bologna, porterà nelle casse della Effe circa 35mila euro da parte della FIP. I premi per il minutaggio degli italiani sono stati confermati con alcuni minimi ritocchi alla formula.

Questo è sicuramente un motivo in più per investire su alcuni giovani nostrani di prospettiva. Ecco perché i biancoblu oltre a non mollare Mattia Palumbo, stiano sondando il mercato, specialmente di A2. Oltre ai nomi usciti in questi giorni si registra anche un interesse biancoblu per Riccardo Visconti. L’esterno classe 1998, è reduce da due stagioni in A2 a Mantova. Per lui l’anno scorso 10.9 punti in 25′ di media con 3.6 rimbalzi e 1.6 assist.