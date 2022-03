Fortitudo, Aradori: “Credo nella salvezza”

1 di 3 Non è facole

Lunga intervista a Pietro Aradori su Repubblica in relazione al delicato momento della Effe che avrà in sequenza Treviso e Virtus Bologna. La salvezza, però, appare difficile:

"Ci stiamo provando ma al momento non basta, servono risultati. Non è facile perché siamo a marzo e dobbiamo ancora ricreare una chimica di squadra, ma ci credo ancora. La stagione è complicata, già è difficile inserire un giocatore in corsa e noi abbiamo cambiato di fatto la squadra. Stiamo ancora cercando chimica e punti fermi"