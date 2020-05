Non ci sono certezze sul futuro di Pietro Aradori alla Fortitudo, ma una forse c’è: non ha pranzato ieri con l’amministratore delegato di Reggio Dalla Salda e il nuovo coach Antimo Martino. La smentita è arrivata direttamente dalla guardia della Effe su Twitter. Resta però da risolvere il rebus dei rapporti con Meo Sacchetti, che lo escluse dalla nazionale, anche se in questa fase si parla addirittura di un rinnovo contrattuale con al Fortitudo.