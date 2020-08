Fortitudo – Allenamenti all’Unipol Arena e domenica scrimmage con Venezia

Terminato nella giornata di ieri il ritiro della Fortitudo a Lizzano in Belvedere, i biancoblu riprenderanno gli allenamenti a Bologna. In attesa del nuovo centro tecnico a Borgo Panigale, la Effe si allenerà all’Unipol Arena, dove potrà cominciare a prendere confidenza con il campo che sarà da quest’anno la nuova casa dell’Aquila.

I ranghi resteranno però ancora ridotti anche per questi primi allenamenti all’Unipol. Banks sta completando l’isolamento fiduciario per chi rientra in Italia dai paesi più a rischio, mentre Happ e Fletcher devono ancora arrivare. In vista però del debutto in Supercoppa il 29 agosto con la stracittadina contro la Virtus, la Fortitudo ha organizzato uno scrimmage di allenamento contro Venezia campione d’Italia 2018-19. La sfida sarà come da protocollo a porte chiuse. Per la prossima settimana possibile altra sfida amichevole contro Varese a Salsomaggiore.

Fonte: Corriere di Bologna.