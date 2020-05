Fortitudo, addio a Martino sempre più vicino, ipotesi Sacchetti?

Si attende a breve l’annuncio della risoluzione tra la Fortitudo Bologna e Antimo Martino. Dopo la conferma nella data di ieri del GM Marco Carraretto, la Effe avrebbe invece scaricato il proprio allenatore. Una decisione che era nell’aria nonostante l’ottima stagione dell’allenatore, debuttante nel massimo campionato. Per lui si prevede un futuro a Reggio Emilia, secondo Gazzetta si parla di un possibile triennale per il tecnico.

La corsa alla successione è però diventata un volata a due. Se inizialmente infatti Jasmin Repesa non sembrava avere rivali, come futuro allenatore dell’Aquila, nelle ultime ore starebbe prendendo quota l’ipotesi Sacchetti. Secondo quanto riporta Sportando infatti, il tecnico della Nazionale avrebbe chiesto a Cremona la risoluzione del contratto per poter diventare il nuovo tecnico biancoblu. Le piste rimangono entrambe calde, nelle prossime ore si potrebbe conoscere il nome del nuovo tecnico della Fortitudo.