Fortitudo – Accordo vicino per il simbolo classico

Accordo vicino tra Fortitudo e Sg

Secondo quanto riportato da Stadio, sarebbe vicino l'accordo tra Fortitudo e Sg per l'utilizzo del classico simbolo della Effe, cioè quella scudata con l'aquila.

Le due parti stanno dialogando dopo che nelle ultime uscite lo staff aveva utilizzato un altro logo, ripreso da quello degli anni '80 per richiamare lo spirito Fortitudo, ma una parte del pubblico non aveva apprezzato la decisione che Pavani ha spiegato in termini di marketing.