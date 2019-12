Fortitudo, a Trieste contro una squadra in crisi

Il derby di Natale è stata una sentenza nei confronti della Fortitudo. L’emozione, l’ambiente e il divario tecnico hanno pesato sulla Effe, punendola con un parziale finale davvero pesante. I biancoblu non hanno però tempo di piangersi addosso, domenica infatti c’è la trasferta del PalaRubbini, contro Trieste. La partita sulla carta ideale per voltare subito pagina e tornare a vincere.

L’Alma infatti arriva dopo un altrettanto devastante ko contro Trento per 80-53. I biancorossi restano in zona retrocessione e il rapporto tra giocatori e coach Dalmasson sembra essere sul punto di non ritorno. La società ha dato fiducia al tecnico per il momento. Nel frattempo i triestini hanno ingaggiato Deron Washington, il suo tesseramento però non arriverà prima dell’anno nuovo. Un’occasione ghiotta per la Effe di far un sol boccone dei giuliani.