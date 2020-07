Fortitudo – A ore la decisione di Withers, per l’esterno ipotesi Jordan Matthews

Non è più un segreto, la Fortitudo vuole Todd Withers per il ruolo di ala grande titolare. A confermarlo è stato lo stesso presidente biancoblu Christian Pavani che ha dichiarato: “non siamo lontani dal chiudere la trattativa” (come riportato da Dario Ronzulli). Effe che è quindi fiduciosa sulla firma dell’esterno che andrà a prendere il posto di Maarten Leunen, per cui si sta trattando l’uscita.

Per il ruolo di esterno sembra invece definitivamente tramontata l’ipotesi Jared Wilson-Frame, con la Fortitudo che ha cominciato a valutare altri profili. Il nome accostato oggi all’Aquila è quello di Jordan Mathews, ex Cremona dove ha giocato lo scorso anno agli ordini proprio di coach Sacchetti. Per lui lo scorso anno in LBA 10 punti e 3 rimbalzi di media in circa 20 minuti di impiego.

Fonte: BolognaBasket.org.