Foritudo – Stipcevic, Cinciarini e Leunen sul banco dei partenti

Dopo l’innesto del nuovo tecnico Meo Sacchetti e l’ingaggio di Sabatini, per cui si attende ora l’ufficialità, la Effe sta cominciando a pensare alle cessioni. I biancoblu starebbero pensando a rilasciare Daniele Cinciarini, Maarten Leunen e Rok Stipcevic. I primi due candidati a lasciare Bologna sarebbero proprio i protagonisti della promozione. Leunen è la priorità per le cessioni, visto che la sua permanenza costa un visto straniero. Cinciarini ha mercato invece in A2 (si parla di Ravenna e Tortona sulle sue tracce), mentre Stipcevic potrebbe finire in Slovenia.

Chi invece potrebbe diventare un nuovo giocatore della Fortitudo è Amedeo Tessitori. La sua permanenza a Treviso è sempre più improbabile e allora avrebbe attratto su di sé gli occhi di diverse squadre. La Effe al momento appare in pole position per firmare il centro della Nazionale, anche se il classe ’94 avrebbe ricevuto un’offerta dal Baxi Manresa in Spagna.

Fonte: Corriere dello Sport Stadio e Sportando.