Finale scudetto gara 1 – La Virtus perde contro Milano 62 a 66

La squadra di Ettore Messina si aggiudica il primo game

La Virtus Segafredo Bologna abbandona il fattore campo già in gara 1, dopo un partita difficile e spigolosa dove l'Armani Exchange Milano ha condotto per 39 minuti su 40. Bologna deve rammaricarsi soprattutto per i canestri facili sbagliati da sotto (con Jaiteh) nel primo tempo, e per degli inusuali zero in casella da parte di Weems e Pajola. Mentre l'Olimpia si è dimostrata cinica e concentratissima al punto da non sbagliare praticamente mai nei momenti decisivi del match.

CRONACA

Come era ampiamente prevedibile l'inizio del match è stato caratterizzato dalle mani piuttosto fredde da parte di entrambe le squadre. Il primo punto lo mette a referto Milos Teodosic grazie ad un 1 su 2 dalla lunetta (1-0). Lo stesso giocatore serbo poco dopo si accascia a terra a causa di uno scontro di gioco con ShavonShields. All'interno della Virtus Segafredo Arena cala il gelo. Milos viene accompagnato verso la panchina a spalla dai compagni. Fortunatamente dopo qualche minuto Teo scende di nuovo in campo facendo tirare un sospiro di sollievo ai quasi 9 mila presenti dentro al palazzo. Milano da sotto è implacabile con Hines, il centro americano è autore di 8 punti nei primi 5 minuti (7-11). La Virtus fa fatica a trovare la via del canestro ma è brava a limitare i danni con la difesa e ad andare al primo mini riposo sotto di 3 (10-13). Il secondo quarto si apre con un canestro da sotto di Jaiteh (12-13). L'Olimpia risponde colpo su colpo ai tentativi di aggancio da parte di Bologna. Un canestro dalla media dell'ex Pippo Ricci regala ai biancorossi il massimo vantaggio (14-19). La Virtus risponde al tentativo di fuga meneghino con una tripla di Marco Belinelli (17-19), riuscendo poi a trovare il primo vantaggio della gara a 2 minuti dalla sirena lunga con Amedeo Tessitori (24-23). Il primo tempo si chiude con la Virtus sotto di un punto (27-28).

Inizio di secondo tempo traumatico per la Vu, con Milano che prova a dare la prima spallata alla gara portandosi in un amen sul +8 (32-40). Scariolo chiama minuto. La musica però non cambia, Milano scappa a +13 (32-45) grazie a 5 punti consecutivi di Datome. Con due canestri di Sampson e Belinelli la Virtus ricuce fino al -9 (36-45). Ma l'Olimpia non molla di un centimetro e sempre con uno Shavon Shields in serata di grazia chiude il quarto in vantaggio di 10 (40-50). Inizio di ultimo quarto scoppiettante da parte della Virtus, con Milos Teodosic che non ci sta e con 7 punti consecutivi porta i suoi sul -5 (51-56). Datome risponde conuna tripla pesantissima (51-59). Bologna con un parziale di 6-o firmato Sampson e Shengelia si riporta a -2 (57-59). Hackett sbaglia 2 liberi sanguinosi del possibile pareggio. Milano ne approfitta e con Bentil e Datome torna +6 a 2 minuti dal termine (57-63). Toko da sotto per il-4 (59-63). A 23 secondi dalla fine Melli fa 1 su 2 dalla lunetta (59-65). Teodosic la mette da 3 da posizione impossibile (62-65). Hall dalla lunetta è glaciale e Milano vince gara 1 (62-66).

TABELLINO

VIRTUS: Cordinier 4, Tessitori 2, Mannion, Belinelli 7, Pajola, Alibegovic 4, Jaiteh 3, Shengelia 11, Hackett 6, Sampson 9, Weems, Teodosic 16. All. Sergio Scariolo

