Final Eight – La Virtus torna in finale 13 anni dopo, battuta Tortona 90-65

di Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

Serviva una grande partita per continuare la rincorsa alla Coppa Italia e la Virtus non ha mancato l'appuntamento. La formazione bolognese si vendica di Tortona, killer dei bianconeri lo scorso anno, vincendo per 90-65 e regala al proprio allenatore la prima finale della propria carriera in questa competizione.

Il primo quarto della Vu Nera è la tempesta perfetta. La difesa superlativa di Bologna manda totalmente fuori giri l'attacco di coach Ramondino, che non trova mai soluzioni facili. Dall'altra parte del campo i bianconeri sono cinici con Belinelli (MVP dell'incontro) e Shengelia a guidare l'attacco emiliano, con un parziale di fine quarto di 29-12 a testimoniare il dominio virtussino.

Primo periodo bolognese che non è un fuoco di paglia. La Segafredo infatti è cinica, attenta ed estremamente concreta per tutta la durata dell'incontro. Il risultato del match non è mai in discussione, anzi ogni quarto aggiunge un piccolo mattoncino al proprio massimo vantaggio, rendendo sempre più debole la resistenza piemontese. L'unico vero squillo della Bertram Yachts è in avvio di terzo quarto, con gli otto punti consecutivi realizzati da Harper. Un fuoco di paglia che la Virtus spegne prontamente grazie alle giocate di Shengelia.

Un successo autoritario da parte di Bologna che ora aspetta di conoscere chi sarà tra Pesaro e Brescia a contendergli il trofeo nella giornata di domani. Palla a due alle 18 al Pala Alpitour di Torino, diretta tv su ElevenSports, Eurosport 2, e in chiaro su Nove, in palio c'è la nona Coppa Italia della storia per i bianconeri.

VirtusSegafredoBologna - Bertram Yachts Derthona Tortona: 90-65 (29-12; 52-33; 73-51; 90-65)

Virtus: Mannion 2, Belinelli 20, Pajola 5, Jaiteh 4, Shengelia 18, Hackett 5, Mickey 3, Camara 2, Weems 11, Ojeleye 11, Teodosic 9, Abass. All. Sergio Scariolo.

Tortona: Christon 6, Mortellaro NE, Candi 2, Tavernelli 5, Filloy 9, Severini 6, Harper 19, Daum 8, Cain 4, Macura 6, Filoni NE. All. Marco Ramondino.