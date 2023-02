Final Eight Coppa Italia, dove vedere Virtus-Tortona

Sabato di semifinale per la Virtus che affronta Tortona, bestia nera l'anno scorso, nella Final Eight di Coppa Italia in corso di svolgimento a Torino.

Chi vince approda in finale dove ci sarà una tra Brescia e Pesaro. Prima giocheranno Virtus e Derthona alle ore 18 al Pala Alpitour di Torino. Diretta in chiaro sul canale nove, a pagamento su Eurosport. In streaming su Discovery Plus e Eleven Sports.